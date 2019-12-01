РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны потушили возгорание в одном из гаражей на Коммунальной улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 30 ноября в 14:15 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Коммунальная, дом 5. Пожарные ликвидировали возгорание в 15:40. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.