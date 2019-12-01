РИАМО – 1 дек. Завершилась жеребьевка Евро-2020, сборная России по футболу попала в группу с Бельгией, Финляндией и Данией, сообщает РЕН ТВ.

Сборная России проведет два матча на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге - 13 июня с Бельгией и 17 июня с Финляндией. 22 июня команда встретится с Данией в Копенгагене.

«В целом, группа россиянам досталась сложная, но достаточно проходимая. Фаворитом в ней является сборная Бельгии, аутсайдером – финская команда, а сборные России и Дании оцениваются специалистами как соперники в борьбе за второе место», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по футболу – 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 11 странах.