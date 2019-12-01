РИАМО - 1 дек. В Калуге найден пропавший 28 октября подросток из Москвы, ранее по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Родственники последний раз видели подростка, когда 28 октября он ушел из дома на улице Теплый Стан. С тех пор он перестал выходить на связь. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СКР по городу Москве и сотрудников УУР ГУ МВД России подросток найден на территории Калуги», — сообщила Иванова.

Подростка передадут родителям после необходимых следственных действий.