РИАМО - 1 дек. В первый день зимы в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, температура днем поднимется до минус 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 3 до минус 1, по области от минус 6 до минус 1 градуса. Сильная гололедица», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

«Погодные условия в Москве и области снова меняются. Атмосферное давление подрастет, а температура воздуха понизится до отрицательных значений. Неустойчивая погода может спровоцировать скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения. Возрастают симптомы вегетативных и психо-эмоциональных расстройств. Относительная влажность воздуха останется высокой, а в сырую погоду обостряются хронические и воспалительные заболевания суставов и позвоночника», - предупреждают синоптики.