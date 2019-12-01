РИАМО(БАЛАШИХА) - 1 дек. В субботу поздно вечером в старинном храме Преображения Господня на Леоновском шоссе в Балашихе произошел пожар, его площадь составила 120 квадратных метров, пожар ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Здание Храма Преображения Господня кирпичное, диаметр постройки 21 метр.

«Тридцатого ноября в 22:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в храме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, дом № 2. В 23:32 - локализация на площади 120 квадратных метров. В 23:33 -ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

В тушении пожара были задействованы одиннадцать единиц техники и 38 человек, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и восемнадцать человек.