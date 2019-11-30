РИАМО - 30 ноя. Народный артист РФ Максим Дунаевский провел вокальный мастер-класс в рамках программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие прошло в центре культурно-общественных связей городского округа Долгопрудный. Участие в открытом уроке приняли 50 жителей старшего возраста. Известный композитор поделился с ними секретом долголетия.

«Я работаю в Подмосковье, поэтому просто обязан помочь области в таких проектах. Тем более, когда они живые и человечные. Это великое дело! Секрет долголетия – активность. Быть все время в обойме, работать, трудиться. Каждый в своей области. И своему делу нужно отдаваться полностью», — рассказал Дунаевский.

В клубе активного долголетия на базе досугового центра люди старшего поколения смогут посещать бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, плаванию и танцам. Еще там будет проводиться обучение компьютерной грамотности, творчеству и музыке. Кроме того, для участников программы будут организованы туристические поездки, занятия йогой и физкультурой.

Губернаторская программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с начала октября. Она разработана для реализации нацпроекта «Демография» и охватывает около 2 миллионов человек. В рамках программы места для активного и творческого досуга созданы уже в Одинцове, Реутове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Лотошине. До конца года планируется создать еще два досуговых центра в горокругах Королев и Ленинский. А к 1 марта 2020 года центры появятся во всех муниципалитетах региона.