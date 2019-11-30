РИАМО – 30 ноя. Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки в Санкт-Петербурге, перевезли в Москву из петербургского СИЗО «Кресты», сообщает ТАСС.

«Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — сказал адвокат Соколова Александр Почуев.

Резонансное убийство произошло 7 ноября. По предварительной версии следствия, Соколов застрелил свою студентку, с которой ранее состоял в отношения. 9 ноября он попытался избавиться от фрагментов ее тела, утопив их в реке. В этот момент его и задержали. Других останков в реке водолазы так и не нашли.