РИАМО - 30 ноя. Из-за усиления ветра водителям в столице стоит быть особенно аккуратными при парковке в первую ночь зимы, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду и гололедицы в Москве с вечера 30 ноября и до утра 1 декабря.

«Будьте внимательны при парковке - не оставляйте авто под деревьями или широкоформатными конструкциями. На дороге не забывайте про гололедицу - держите дистанцию и интервал», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в Москву в первый день зимы придет резкое похолодание, на дорогах будет скользко.