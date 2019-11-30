РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В подмосковном Подольске во время торжественного открытия турнира по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу «Битва в Подольске» представители областных федераций кикбоксинга и тайского бокса и партии «Единая Россия» подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в рамках проекта «Старший брат», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В универсальном спортивном центре «Юность» Подольска в субботу торжественно открылся турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу GPRO-Region 150 «Битва в Подольске». Перед началом боев зрителям сообщили о подписании соглашений о сотрудничестве по проекту «Старший брат».

«Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия» подписали член генерального совета общероссийской политической партии «Единая Россия», член президиума регионального политсовета, руководитель «Молодой гвардии» Московской области Александр Толмачев, президент Московской областной федерации тайского бокса Олег Чупринов и президент федерации кикбоксинга Московской области Алексей Батин», - сказал ведущий.

По словам регионального куратора проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» Андрея Урусова, партийный проект «Старший брат» направлен на развитие детского спорта на территории Подмосковья.

«Благодаря проекту «Старший брат» ребята из многодетных, малообеспеченных семей и состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних могут заниматься тайским боксом и кикбоксингом бесплатно. Сегодня мы закрепили наше взаимодействие соглашением. Все коммерческие клубы входят в федерации, и чтобы не подписывать с каждым клубом договор, подписали его в целом с федерациями. Местные исполкомы партии будут активно взаимодействовать уже на уровне клубов», - рассказал Урусов.

Он добавил, что проект направлен на социализацию молодежи и развивает военно-патриотическое направление. Его начали в 2016 году внедрять в Жуковском, за это время проект стал лауреатом премии «Наше Подмосковье», и с начала 2019 года его начали внедрять в 33 муниципалитетах.

«В настоящее время в Подольске в двух клубах спортивных единоборств бесплатно по проекту занимаются 44 ребенка. В 2020 году планируется увеличить их число как минимум в два раза», - заключил Урусов.