РИАМО - 1 дек. На столичной ВДНХ в воскресенье пройдет спортивный праздник — День хоккея, гостей приглашают принять участие в турнире по настольному хоккею и мастер-классах по хоккею с шайбой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«ВДНХ — отличное место для активного отдыха всей семьей в любое время года. В зимний сезон будут доступны десятки развлечений. 1 декабря для москвичей и гостей города подготовили специальную программу в честь Всероссийского дня хоккея, который ежегодно отмечают в первый день зимы», - сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, посетителей ждут различные спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные игры и многое другое.

На нескольких площадках пройдут тематические мероприятия в честь праздника. Для участия в мастер-классах по хоккею нужно приобрести билет на каток. Купить его можно в кассах инфоцентров и катка, а также на сайте выставки.