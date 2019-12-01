РИАМО – 1 дек. С воскресенья брокеры и управляющие будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о разных видах рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, сообщается на сайте Центробанка.

«Базовые стандарты устанавливают порядок предоставления информации получателям финансовых услуг. Брокеры и управляющие должны будут разместить в офисах, на интернет-сайте, в личном кабинете клиента и мобильном приложении информацию о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о членстве в саморегулируемой организации, об оказываемых финансовых услугах и порядке их получения», — говорится в сообщении.

Теперь брокеры и управляющие обязаны предоставлять получателям финансовых услуг декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Стандарты также устанавливают требования к порядку рассмотрения обращений и жалоб получателей финансовых услуг.

Правила предоставления информации и взаимодействия с потребителями распространяются и на деятельность агентов, привлекаемых брокерами или управляющими.

Эти базовые стандарты начнут применять с воскресенья.