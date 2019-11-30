РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье ожидаются снег и сильный ветер, жителям и гостям региона советуют быть внимательнее и осторожнее, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 30 ноября с 21:00 до 10:00 1 декабря по Московской области ожидаются небольшой снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица, на отдельных участках дорог сильная», — говорится в сообщении.

При снеге лучше воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Рекомендуется парковаться вдали от деревьев и конструкций. Пешеходам следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При гололедице нужно передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении нужно присесть, чтобы снизить высоту падения.

МЧС предупреждает, что в некоторых районах возможны нарушения энергоснабжения.