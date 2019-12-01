РИАМО – 1 дек. С воскресенья в России ужесточается ответственность за незаконный оборот тропикамида, тапентадола и прегабалина, пишет газета «Известия».

«Все эти препараты входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Лекарства на базе прегабалина используются при эпилепсии, тапентадол является сильнодействующим опиоидным анальгетиком, а тропикамид применяется для расширения зрачка в том числе при офтальмологических исследованиях и операциях», — говорится в статье.

Эти лекарства используют также наркозависимые, приобретая их незаконно.

С воскресенья эти лекарства включены в перечень наркотических веществ, незаконный оборот которых попадает под статью 234 УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Теперь за незаконный оборот этих препаратов в некоторых случаях будет грозить лишение свободы от 3 до 5 лет.

Однако оборот этих препаратов не будет ограничиваться, будут только ужесточены существующие наказания.