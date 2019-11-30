РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Во время проверки работы управляющих компаний в микрорайоне Кузнечики Подольска выявили недостатки в содержании общего имущества в многоквартирном доме №3 на улице Генерала Смирнова, где не закрыли тепловой контур, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации городского округа Подольск по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко в субботу в микрорайоне Кузнечики проверил работу нескольких управляющих компаний по вопросам содержания и ремонта общедомового имущества.

«В ходе проверки были высказаны нарекания в адрес управляющей компании «Август ЖКХ» насчет содержания общедомового имущества в доме №3 на улице Генерала Смирнова. Несмотря на то, что отопительный сезон начался два месяца назад, тепловой контур не закрыт - неплотно закрываются двери в местах общего пользования, местами отсутствует их остекление. Сделаны замечания в части плохого содержания подъездов и необходимости ремонта», - говорится в сообщении.

Во время проверки Лукьяненко отметил, что с 1 декабря по решению собственников управлять данным домом будет новая организация - МУЖРП-12. Поэтому есть надежда, что содержание улучшится, а работу предприятия будут контролировать жители и администрация Подольска. По результатам проверки составлен протокол с указанием всех недостатков и сроков их устранения.

В доме №11 на улице Генерала Смирнова Лукьяненко у управляющей компании МУП «ДЕЗ» недостатков не выявил, отметил положительное взаимодействие с советом многоквартирного дома.

В доме №7 на улице Генерала Смирнова, где с 1 октября 2019 года управление осуществляет МУЖРП-12, провели большую работу по закрытию теплового контура. В том числе восстановили двери межэтажных переходов, осушили и провели санитарную обработку подвального помещения. Лукьяненко отметил хорошую уборку подъездов и придомовой территории. В настоящее время с жителями определяют сроки ремонта подъездов, так как предыдущая управляющая компания его не проводила.