РИАМО - 1 дек. На сцене Государственного Кремлевского дворца в воскресенье представят гала-концерт звезд мирового балета «Марис Лиепа. С любовью», он подготовлен в рамках ежегодного проекта «Автографы и имиджи», говорится в сообщении пресс-службы PR-агентства «Бедуш & Маренникова».

«Имя Мариса Лиепы навсегда вписано в историю танца и в сердца любителей балета. В нем все – слава, харизма, блестящие победы, одержанные на лучших сценах мира и, конечно, любовь… Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета», — говорится в сообщении.

Режиссером и ведущим концерта выступит народный артист РФ Андрис Лиепа. Он готовит для зрителей не просто вечер воспоминаний, а вечер-праздник. На гала-концерте создадут особую атмосферу, которая напомнит публике об огромном обаянии и харизме Мариса Лиепы, о его безграничной любви к жизни, профессии, искусству.

Участие в концерте примут прима-балерина Мариинского театра народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, а также Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким. Кроме того, в постановке выступят Бахтияр Адамжан («Астана Опера»), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и многие другие.