РИАМО – 1 дек. С воскресенья в России подлежит маркировке ряд товаров, в том числе одежда, постельное белье, шины, фотокамеры, сообщается на сайте Госдумы.

Маркировка позволяет снизить количество контрафакта на рынке и защитить граждан от некачественных товаров и подделок.

Теперь маркировать будут предметы одежды и постельное белье, духи и туалетную воду, шины, фотокамеры.

Ранее маркировать начали сигареты, лекарства программы семи нозологий, меховые изделия.