РИАМО - 1 дек. В Юго-Восточном округе Москвы с воскресенья начинает действовать зона «грузового каркаса», для этого установили более 1 тысячи дорожных знаков.

«Грузовой каркас» разделяет улицы округа на две зоны: жилую застройку и сам «грузовой каркас». По улицам «грузового каркаса» могут свободно ездить грузовые автомобили. В жилых зонах грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут ездить только для обслуживания предприятий или жителей внутри района – для этого нужно иметь необходимые документы.

Теперь «грузовой каркас» вводится в Юго-Восточном округе столицы. Из-за расширения зон «грузового каркаса» в столице установили более 1 тысячи дорожных знаков.

В эту систему уже внедрены Северный, Северо-Восточный и Восточный округа как наиболее промышленно загруженные. Благодаря внедренной системе движение грузового транспорта в зоне ограничения уменьшилось на 22%, а в целом трафик увеличился на некоторых улицах.

«Грузовой каркас» вводится для удобства жителей. Такая мера улучшает экологическую ситуацию, снижает количество пробок в жилых районах.