РИАМО - 1 дек. Жители Московской области в зимнем сезоне в парках, который стартует в воскресенье, смогут покататься на катках, лыжных трассах в парках, также в этом сезоне можно будет посетить мастер-классы, конкурсы и праздничные ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Обязательными элементами зимнего сезона 2019-2020 станут: катки, лыжные трассы, новогодние елки, ярмарки, тюбинговые горки, горки на естественных рельефах, иллюминация входных групп, дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм.

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, будут установлены уличные очаги, которые представляют собой металлический шар с резными узорами, в которых жгут дрова. В парках появятся самовары с чаем, которые будут подаваться в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».

«К Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки. Также запланированы многочисленны конкурсы и мастер-классы», – добавил министр.

Помимо этого, этой зимой новыми развлечениями в парках Подмосковья станут слэклайн-площадки «Перейди в 2020 год!». Слэклайн – это хождение по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами. На сегодняшний день это активное молодежное направление, которое будут активно развивать в областных парках.

В первый день зимы во всех парках засверкают огнями новогодние елки, будет зажжена красочная иллюминация. Кроме того, новогоднюю иллюминацию включат и во всех городах. В этом году установят 2 тысячи елей в Подмосковье, появятся порядка 13 тысяч световых конструкций и 250 километров гирлянд.