РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 ноя. Садоводам подмосковных Люберец разослали порядка восьми тысяч писем по поводу незарегистрированных объектов недвижимости, сообщил замглавы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

В субботу в администрации Люберец прошло совещание в рамках традиционных встреч с представителями садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). На нем обсудили вопросы развития СНТ в сфере электроснабжения, использования земли, оформления общего имущества. Также собственников проинформировали о нововведениях в законодательстве.

«Мы отправили порядка восьми тысяч писем, в них сообщаем собственникам о том, что в процессе аэрофотосъемки были обнаружены объекты недвижимого имущества, которые необходимо зарегистрировать в установленном порядке. Это плановая работа», – сказал Сыров.

Также председателям СНТ рассказали о нововведениях в законодательстве.

«Дачники прожили 11 месяцев по новому федеральному закону №217. В нем появились нововведения, в частности, сохранилась возможность голосования по доверенности, увеличен до пяти лет срок полномочий председателя, была определена территория товариществ. Последнее нововведение позволило обязать всех членов СНТ – индивидуалов и членов товариществ – платить взносы в одинаковом размере. Так что с точки зрения оплаты между ними сегодня стерты различия», – отметил исполнительный директор «Союза дачников Подмосковья» Федор Мезенцев.

Также на совещании рассмотрели вопросы упрощенной регистрации объектов по «дачной амнистии», благоустройства территории и вывоза мусора, дорожного хозяйства, экологии. Представители ИФНС №17 по Московской области разъяснили дачниками изменения в налоговом уведомлении, вопросы регистрации самозанятых, ответили на вопросы.