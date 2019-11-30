РИАМО - 30 ноя. В Волоколамском округе Подмосковья следователи начали проверку информации о двухлетнем мальчике с наркотиками в крови, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«Из сообщения средств массовой информации следует, что ребенок проходил лечение в медицинском учреждении, где у него в анализе крови были обнаружены следы наркотического вещества», — говорится в сообщении.

Следователи выяснят обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.