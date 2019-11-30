РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 ноя. В детской хоровой школе Королева прошла торжественная церемония инаугурации духового органа, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве жители увидели новый духовой орган, установленный в детской хоровой школе «Подлипки». Церемония называется инаугурацией, потому что к этому инструменту обращаются не иначе как «его величество орган». На церемонии присутствовал глава городского округа Александр Ходырев.

«Здание школы 1928 года постройки. С того времени оно не ремонтировалось. В 2019 году хоровой школе «Подлипки» были выделены средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Были закуплены новые пианино, интерактивное оборудование, дополнительное оборудование для концертного зала и учебных классов, а также концертный духовой клавишный орган, который сегодня мы можем увидеть в школе. Благодаря губернатору Московской области такие масштабные преобразования стали возможны», – сказал Ходырев.

Орган обладает двумя мануалами по 58 клавиш, педальной клавиатурой из 30 клавиш, 16-футовым регистром в педалии, 11 звучащими регистрами с механической регистровой трактурой. Включение всех регистров будет осуществляться ручными рукоятками, расположенными рядом с мануалами.

Инструмент имеет высоту 390 сантиметров, ширину – 395 сантиметров и глубину – 380 сантиметров. Общая стоимость органа составила 6,6 миллиона рублей.

На церемонии инаугурации выступил хор детской хоровой школы.