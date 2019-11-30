РИАМО - 30 ноя. ГУ МЧС России по столице объявило экстренное предупреждение с вечера 30 ноября до утра 1 декабря из-за сильного порывистого ветра и гололедицы, водителей призвали быть особенно аккуратными, сообщается на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 ноября с 21 часа до 10 часов 1 декабря местами в Москве ожидаются небольшой снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица, на отдельных участках дорог сильная», — говорится в сообщении.

Водителям порекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Парковать автомобили стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не следует укрываться под деревьями.