РИАМО - 30 ноя. В субботу вечером на МЦД-1 будут отменены два рейса в 22:41 и 00:41 из-за работ по сцеплению составов, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Интервалы в расписании составят 16 и 30 минут соответственно.

«Сцепление составов проводится для увеличения количества пассажирских мест. Как и сообщалось ранее, на МЦД-1 количество пассажирских мест будет увеличено в ближайшее время», - говорится в сообщении.

С 25 ноября на МЦД-2 все поезда ходят только в 10- и 11-вагонном исполнении. Если сравнивать с периодом до запуска МЦД, то количество пассажирских мест в часы пик выросло благодаря этому решению на 49%.

Проезд на МЦД до 8 декабря включительно будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.