РИАМО – 30 ноя. На МЦД-2 начали проверять программное обеспечение для управления турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Дополнительная корректировка программного обеспечения потребовалась для повышения стабильности работы оборудования на некоторых станциях МЦД. Перепрограммирование валидаторов и турникетов необходимо, чтобы наладить их корректную работу с тарифной системой МЦД и обеспечить стабильную работу даже при ежедневно увеличивающемся пассажиропотоке», – говорится в сообщении.

На МЦД настраивают билетную систему, тестируют все устройства, турникеты, автоматы и так далее.

На двух линиях диаметров проверят и настроят более 5 тысяч устройств.

«Налаживается также работа правильного списания с «Кошелька» карты «Тройка» по количеству поездок и валидации поездочных и безлимитных абонементов. После завершения настройки оборудования на станциях, пересадка на метро и МЦК будет бесплатной в том случае, если она совершается в течение 90 минут после первой валидации карты «Тройка», – отмечается в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября.

Проезд на МЦД до 8 декабря включительно будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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