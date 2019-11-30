РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В подмосковном Подольске на ближайшей сессии совета депутатов планируют принять положение о деятельности старост сельских населенных пунктов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Глава Подольска Николай Пестов 29 ноября провел встречу со старостами сельских населенных пунктов. В мероприятии приняли участие профильные заместители главы администрации, руководители территориальных отделов, ряда муниципальных предприятий, а также представители регионального оператора по вывозу мусора ООО «МКС-НТ».

«Я очень высоко оцениваю роль института старост, их активную общественную деятельность. На ближайшей сессии совета депутатов мы постараемся принять положение о деятельности старост на территории городского округа Подольск. Полагаю, что такой формат общения очень полезен, мне встреча понравилась своей содержательностью и деловитостью. В следующий раз обсудим вопросы энергообеспечения населенных пунктов и другие темы», - сказал Пестов.

Встречи со старостами проводятся ежемесячно и посвящены обсуждению проблем развития территории. Главным вопросом минувшей встречи стало водоснабжение и водоотведение. На совещании выступил директор МУП «Водоканал» города Подольска Михаил Семин с подробным докладом о том, что сделано в 2019 году, а также о том, что в ближайшие годы возможно будет сделать как за счет собственных средств предприятия, так за счет средств жителей и муниципального бюджета.

Информацию о перспективных проектах и планы по строительству новых и содержанию существующих линий уличного освещения доведут до каждого жителя. На встрече обсудили адресный перечень запланированных работ, график и сроки.

Старосты задали вопросы, касающиеся организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а также строительства и содержания контейнерных площадок. Региональный оператор по вывозу мусора готов регулярно общаться с жителями на базе территориальных отделов и управлений, вести разъяснительную работу и устранять возникающие проблемы более оперативно.