РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье с начала работы ведомственной информационной системы мониторинга выдачи и исполнения технических условий выдано 300 тысяч электронных документов для присоединения к коммунальным сетям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В 2019 году количество электронных документов превысило значение 120 тысяч.

«Оператором ВИС МВИТУ, внедренной в эксплуатацию в 2017 году, является ГКУ «Агентство развития коммунальной инфраструктуры Московской области». В результате автоматизации процесса рассмотрения заявлений инвесторов и застройщиков удалось снизить время рассмотрения заявок до 14 дней. До начала работы информационной системы этот срок составлял от 20 до 140 дней», — говорится в сообщении.

Московская область является одним из лидеров по техническим присоединениям к сетям ресурсоснабжающих организаций. Ежегодно заключается около 100 тысяч договоров. Каждое четвертое техприсоединение по газу и каждое шестое по электроснабжению осуществляются в России на территории Подмосковья. Доля электронного докуметооборота по данным ресурсам составляет 97%.

Всего на территории Московской области деятельностью в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обеспечения газом и электроэнергией занимаются более 1,2 тысячи организаций.