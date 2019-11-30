РИАМО - 30 ноя. В столичном районе Новокосино на территории пяти домов модернизировали пять шлагбаумов и 12 аналоговых домофонов в рамках пилотного проекта «Умный шлагбаум», сообщается в Twitter-аккаунте департамента информационных технологий Москвы.

«Система позволит работникам экстренных и коммунальных служб быстро проезжать на территорию дворов и подъездов», — говорится в сообщении.

Доступ к специальному приложению получат только сотрудники специальных служб. Для обеспечения безопасности каждый пользователь приложения будет проходить авторизацию — для него создадут логин, пароль и заведут личный кабинет. То есть всегда будет известно, кто именно и когда открыл дверь подъезда или шлагбаум во дворе.

Для того чтобы шлагбаум или домофон открылся автоматически, достаточно включить GPS, авторизоваться в приложении и близко подойти к устройствам. Сотрудникам экстренных и коммунальных служб даже не придется выходить из автомобиля при подъезде к шлагбауму.