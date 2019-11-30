РИАМО – 30 ноя. В столичном парке «Сокольники» появится рояль с подогревом клавиш и сидения, на нем можно будет сыграть бесплатно, сообщает ТАСС.

«На территории сада астрономов в парке «Сокольники» будет установлен зимний рояль, адаптированный к погодным условиям. Сидение и клавиши рояля оснащены подогревом, поэтому гости парка будут музицировать с полным комфортом», — сказал сотрудник пресс-службы Мосгорпарка.

Извлекать звук даже в самый сильный мороз инструменту позволит встроенный синтезатор. Поиграть на рояле можно будет бесплатно.

Зимний сезон стартовал в столичных парках 22 ноября. В них будут работать 38 катков, 39 горок, 62 лыжные трассы.