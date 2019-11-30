РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Возможность оформления земель общего пользования в собственность СНТ обсудили в ходе совещания в администрации Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Совещание с представителями СНТ округа прошло в субботу в администрации Люберец.

«Мы предложили вернуть возможность оформить территорию земель общего пользования в собственность СНТ. Наша задача - сформировать судебную практику. Надо понимать, что если два СНТ из нескольких тысяч смогли это оформить, значит, закон не работает, надо менять», - сказал исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

Он добавил, что также недопустимо, чтобы семья построила загородный дом, и ее сняли с очереди на жилье.

Также в ходе совещания обсудили членство в СНТ. По словам Мезенцева, раньше надо было обязательно вступать в СНТ, а сейчас нет.

«Но членство дает право голосовать за устав, выбирать председателя. По всем остальным вопросам голосуют все собственники участков в границах СНТ», - подчеркнул Мезенцев.

Он уточнил, что также действует закон, по которому собственника земельного участка, который увеличил его незаконным образом и не имеет документов на это, могут заставить вернуться в границы участка по имеющимся документам.