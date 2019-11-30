РИАМО - 30 ноя. Историческое здание в центре Москвы, особняк купца Ивана Миндовского, отреставрировали, этот шедевр модерна является объектом культурного наследия федерального значения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фасадам и интерьерам здания, построенного в начале XX века, вернули исторический облик.

«Особняк Ивана Миндовского — настоящий шедевр модерна, построенный по проекту великого архитектора Льва Кекушева. В рамках комплексной реставрации, которая шла на протяжении двух с половиной лет, проведены работы по фасадам и основным помещениям особняка, восстановлен их исторический цвет и декор», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По историческим фотографиям восстановили скульптуры музы живописи, по архивным материалам - оригинальную планировку особняка, утраченные элементы интерьеров и фасадов.

Во время вскрытия потолков и снятия поздней отделки были обнаружены и полностью восстановлены потолочная лепнина, выполненная в разных стилях для каждого зала, монументальная живопись и витражные панно.

Все работы выполняли под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Здание находится на Поварской улице. С 1972 года там находилось посольство Новой Зеландии, оно снова вернется в уже отреставрированное здание.