РИАМО - 30 ноя. В субботу днем в воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 37 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в субботу в этих аэропортах были задержаны и отменены 23 рейса.

Во Внукове задержали 13 рейсов, четыре отменили. В Шереметьеве задержали 10 прилетов и вылетов. В Домодедове задержали шесть рейсов, четыре отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

В субботу в Московском регионе образовался густой туман. По данным синоптиков, он должен рассеяться к вечеру, после чего резко похолодает.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.