РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Итоги культурно-просветительского проекта «Цифровая культура в музыкальном образовании» 29 ноября подвели в детской школе искусств №1 имени Георгия Свиридова подмосковной Балашихи, в рамках проекта почти 2 тысячи балашихинцев посетило около восьми музыкальных мероприятий, сообщила заместитель начальника управления культуры администрации муниципалитета Марина Чернова.

Проект, который стартовал в июле 2019 года, был осуществлен при поддержке министерства культуры России. Автор и организатор проекта – НП «Балашихинское музыкальное общество Московской области». За это время было проведено восемь мероприятий, связанных с показом на большом экране лучших оперных постановок Большого, Мариинского театров, театра «Новая опера»: «Дитя и волшебство», «Иоланта», Евгений Онегин», «Мавра»», «Свадьба Фигаро», «Гоголь и музыкальный театр», «Снежная королева» и других.

«Мы подвели итог культурно-просветительскому проекту «Цифровая культура в музыкальном образовании как способ приобщения молодежи и подростков к духовно-нравственным и культурным ценностям народов России». Участниками восьми мероприятий, которые состоялись в рамках проекта, стали ученики детских школ искусств округа, родители, педагоги и все любители оперного искусства- почти 2 тысячи человек. Просмотры опер получили самые высокие оценки от зрителей»,- сказала Чернова.

Она добавила, что завершился проект творческой встречей учащихся и педагогов ДШИ №1 со студентами российской академии музыки имени Гнесиных, занятых в постановках оперного театра-студии имени Ю.А. Сперанского. Кроме того, в этот вечер в преддверии Нового года зрители увидели сцену из оперы-сказки современного композитора Александра Флярковского «Снежная королева».

«За это время мы постарались приобщить детей к одному из сложнейших музыкальных жанров - опере, к тем великим произведениям знаменитых композиторов, тому ценному, что нам досталось от наших предков, чтобы они поняли, как это увлекательно и содержательно. И ребята, в том числе благодаря своим педагогам музыкальной литературы, родителям, не остались к этому равнодушными. Надеемся, что проект будет иметь продолжение»,- заключила Чернова.