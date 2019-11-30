РИАМО - 30 ноя. Демонстрационный павильон МЦД за неделю после запуска движения по диаметрам посетили более 5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С запуском движения на МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский посещаемость демонстрационного павильона МЦД выросла. Теперь консультанты павильона рассказывают не о будущем, а о уже запущенном проекте», — говорится в сообщении.

Теперь посетители павильона спрашивают об активации «Троек», о графике движения поездов и способах оплаты. Всего за 11 месяцев с открытия павильона его посетили более 175 тысяч человек.

В павильоне также проводят культурные и образовательные мероприятия, его посещают туристы. В павильоне МЦД побывали гости из Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии и других стран. В павильоне представлен полноразмерный макет поезда «Иволга», в котором можно осмотреть кабину машиниста и «прокатиться» по МЦД с помощью очков виртуальной реальности.

Павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала, он работает с 09:00 до 21:00, вход свободный.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск запустили 21 ноября. На двух диаметрах расположено 57 станций. С МЦД можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. До 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный.

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