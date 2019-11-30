РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В Подольске на базе Быковской школы в субботу открылся центр по подготовке юнармейцев - Дом «Юнармии», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В субботу на базе Быковской школы торжественно открылся Дом «Юнармии». Право перерезать красную ленточку предоставили исполнительному директору Всероссийского общественного движения «Юнармия» Денису Заикину и первому заместителю главы администрации Подольска Виктору Чубу.

«Сегодня в Подольске действительно значимое событие - открывается Дом «Юнармии» на базе Быковской школы, которая является лидером в военно-патриотическом движении, в развитии движения «Юнармия». Сегодня в горокруге самая многочисленная организация юнармейцев - более 1100 юношей и девушек. Мы уверены в том, что создание и открытие этого Дома «Юнармии» позволит привлечь в ряды юнармейцев еще больше ребят», - сказал Чуб.

В рамках открытия состоялась церемония награждения юнармейцев, оказавших существенный вклад в развитие юнармейского движения. Директора Быковской школы Евгения Лукошникова наградили грамотой военно-политического управления министерства обороны РФ за личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи Московской области.

Центр по подготовке юнармейцев городского округа Подольск сможет объединить более 5 тысяч юнармейцев Московской области из близлежащих городов, что позволит ребятам выйти на межмуниципальный уровень общения и обмена опытом. Дом «Юнармии» поможет юным патриотам структурировать знания по основным направлениям деятельности ВВПОД «Юнармия» Московской области - основам поисково-спасательной работы, спортивному ориентированию, лидерству и добровольчеству.

Центр по подготовке юнармейцев в Подольске стал вторым таким центром в Подмосковье. Отличительной особенностью подольского Дома «Юнармии» стало наличие трех лазерных тиров, двухходовой полосы препятствий, а также 50 единиц массогабаритных макетов оружия. Все это юные патриоты под чутким руководством наставников смогут использовать во время военно-патриотических занятий.