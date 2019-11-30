РИАМО - 30 ноя. В январе-октябре 2019 года в Подмосковье объем платных услуг, оказанных жителям, составил более 424,5 миллиардов рублей, это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

«Заметно уменьшился объем услуг населению в сфере юридических услуг (на 24,9%), коммунальных услуг (на 7,3%) и жилищных услуг (на 4,8%). В тоже время увеличился объем платных услуг почтовой связи, курьерских услуг (на 16,9%), в системе образования (на 11%) и в области медицинских услуг (на 10,9%)», — говорится в сообщении.

Больше всего средств жители Подмосковья потратили на оплату коммунальных услуг - 30,4%, бытовых услуг – 15,7%, жилищных услуг – 13,2%, транспортных услуг – 9,1%, услуг телекоммуникационных – 6,5%, медицинских услуг – 6,3% и услуг системы образования – 6,1%.

В 2019 году снизились траты на транспортные услуги – их объем составил 82,8% по сравнению с январем-октябрем 2018 года. Вырос объем услуг, оказанных пожилым жителям и инвалидам, – 181,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На рынке бытовых услуг на ремонт и строительство жилья и других построек приходилось 52,1%, на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – 23,8% – и на услуги парикмахерских – 10,9%. По сравнению с прошлым годом снизился объем услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (на 14,5%), и увеличились траты на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (на 13,1%).