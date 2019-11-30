РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 ноя. Звание «Муниципальный пенсионер города Дзержинский» присвоили жителю городского округа Александру Смирнову, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Почетное звание «Муниципальный пенсионер города Дзержинский» решением совета депутатов было присвоено Александру Смирнову. Его кандидатуру выдвинул коллектив городского совета ветеранов, в котором он занимает пост первого заместителя председателя. Также за Александра Васильевича ходатайствовал и ФЦДТ «Союз», - сказал замглавы округа по общим вопросам Глеб Горскин.

Он пояснил, что, согласно положению о наградах и почетных званиях муниципального образования муниципалитета, почетное звание «Муниципальный пенсионер города Дзержинский» присваивается неработающему гражданину пенсионного возраста за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой личный вклад в социально-экономическое развитие города.

Горскин отметил, что ежегодно это звание присваивают одному пенсионеру. Кандидатами на присвоение почетного звания «Муниципальный пенсионер города Дзержинский» могут быть люди, проживающие в Дзержинском не менее 25 лет, проработавшие в организациях города не менее 25 лет, а также люди, не являющиеся жителями города Дзержинский, но проработавшие в организациях города не менее 35 лет.