РИАМО - 30 ноя. Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируют закончить в 2020 году, дорогу строят за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работы по строительству участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Минская близки к завершению. Мы рассматриваем возможность запустить его до конца года», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что параллельно строят участок от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию до конца 2020 года.

Южный дублер Кутузовского проспекта строят за счет бюджета города, а Северный дублер возведут в рамках концессии.