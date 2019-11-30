РИАМО - 30 ноя. В Москве к 20 декабря завершат ремонт Большого Москворецкого моста, всего за 9 лет в городе отремонтировали около 70 мостов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По нормативам, ремонт этого моста должен составлять 26 месяцев. Работы проведены в кратчайшие сроки. Мы полагаем, что к 20 декабря все работы будут завершены. Работы велись в круглосуточном режиме. Сейчас мост приведен в порядок, и заменены все инженерные коммуникации», - сказал Бирюков.

По его словам, за девять лет в Москве отремонтировали около 70 различных мостов.

«В городе примерно 3,1 тысячи различных мостовых инженерных сооружений. За прошедшие девять лет практически все объекты приведены в нормальное состояние. Необходимо подчеркнуть, что около 500 подземных переходов были за это время отремонтированы, около 70 различных мостов», - уточнил Бирюков.