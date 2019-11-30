РИАМО – 30 ноя. Утром в субботу на несколько районов столицы опустился туман, жители города поделились фотографиями.

Некоторые москвичи сравнили пейзаж на улице с известным фильмом «Сайлент Хилл».

«И снова на Чертаново Хилл опустился густой туман. Надо спать», – подписала фото пользователь Instagram valentinka____.

А вот такой пейзаж – у станции метро «Селигерская». Из-за тумана не видно крышу многоэтажки. Фото выложил пользователь faqmoroz.

Фотографией туманной «Москвы-Сити» поделилась пользователь lukashenkolyuda.

«Интересно, а какой сейчас открывается вид из окон офисов на последних этажах, молочная дымка?» – написала автор фото.

Вот такая картина открывается из окна пользователя vik_sound в районе Кунцево.

Туман окутал улицы и в районе Строгино.

Вот такая картина открывается из окна 15-го этажа в районе Люблино. В целом, туман не мешает видимости на улице и на дорогах, но крыши многоэтажек скрыты за дымкой.

По словам синоптиков, туман в Московском регионе рассеется к вечеру субботы.