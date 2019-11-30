РИАМО – 30 ноя. Утром в субботу на несколько районов столицы опустился туман, жители города поделились фотографиями.
Некоторые москвичи сравнили пейзаж на улице с известным фильмом «Сайлент Хилл».
«И снова на Чертаново Хилл опустился густой туман. Надо спать», – подписала фото пользователь Instagram valentinka____.
А вот такой пейзаж – у станции метро «Селигерская». Из-за тумана не видно крышу многоэтажки. Фото выложил пользователь faqmoroz.
Фотографией туманной «Москвы-Сити» поделилась пользователь lukashenkolyuda.
«Интересно, а какой сейчас открывается вид из окон офисов на последних этажах, молочная дымка?» – написала автор фото.
Вот такая картина открывается из окна пользователя vik_sound в районе Кунцево.
Туман окутал улицы и в районе Строгино.
Вот такая картина открывается из окна 15-го этажа в районе Люблино. В целом, туман не мешает видимости на улице и на дорогах, но крыши многоэтажек скрыты за дымкой.
По словам синоптиков, туман в Московском регионе рассеется к вечеру субботы.
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