РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Сроки окончания строительства пожарного депо в микрорайоне Ново-Сырово в подмосковном Подольске установят после утверждения бюджета округа на 2020 год, в настоящее время выполнены работы по возведению фундамента и подведению водопровода, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил власти через интернет-портал «Добродел» назвать сроки открытия пожарного депо на 4 машино-места на улице Плещеевская, дом №31, согласно генплану.

«Разработана проектно-сметная документация, на нее получены положительные заключения экспертизы, выполнены работы по возведению фундамента и подведению наружной сети водопровода. В связи с отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по объекту на 2019 год не имеется возможности проведения конкурентных процедур по определению подрядной организации на выполнение дальнейших работ. Сроки открытия пожарного депо установят после утверждения бюджета Подольска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», - сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сергей Цаплинский.

По его словам, заказчиком по строительству пожарного депо в Подольске в части выполнения работ по возведению фундамента, прокладке наружных инженерных сетей, планировке и благоустройству территории является МКУ «Градостроительное управление» на основании постановления главы Подольска.

Публичные слушания по проекту о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов состоятся 10 декабря в 12:30 в концертном зале администрации на улице Кирова, дом №4.