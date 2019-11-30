РИАМО - 30 ноя. В одной из гостиниц в Москве ранили человека в результате конфликта между постояльцами, стрелявшего ищут, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного главка МВД России.

«В одной из гостиниц на Ботанической улице в Москве произошла стрельба в результате конфликта между постояльцами. Предварительно, стреляли из травматического оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшему оказали помощь медики. Ведутся поиски стрелявшего.