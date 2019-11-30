РИАМО – 30 ноя. Жители столицы назвали самыми некомфортными для жизни районами Некрасовку, Бирюлево Западное и Дорогомилово, так, жители Некрасовки недовольны качеством дорожной инфраструктуры, сообщает Lenta.ru.

Соответствующее исследование провел портал Domofond.ru.

«Специалисты портала провели опрос москвичей, чтобы ранжировать районы по качеству жизни. Респондентов попросили оценить безопасность в районах, чистоту, экологическую обстановку, доступность транспорта, парковок, магазинов, инфраструктуры, работу служб ЖКХ и адекватность соседей», — говорится в сообщении.

Самым некомфортным районом признали Некрасовку: жители считают его худшим по экологии, качеству дорожной инфраструктуры, доступности объектов спорта и отдыха. На втором месте антирейтинга – Бирюлево Западное, главным критерием стала недостаточная безопасность. В топ-3 также попало Дорогомилово из-за сильного шума в районе.

Москвичи назвали лучшими для жизни Куркино, Тропарево-Никулино и Митино.

По данным исследования, качество жизни в городе в целом оценивается в семь баллов из десяти максимальных, что на 0,8 балла выше, чем в среднем в России. В то же время за год средняя оценка снизилась на 0,2 балла.