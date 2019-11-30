РИАМО - 30 ноя. В Москве до конца года завершат ремонт первого корпуса Боткинской больницы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году правительство города уделяет особое внимание ремонту объектов здравоохранения. Комплекс городского хозяйства принимает непосредственно участие в реализации этой программы. До конца года на территории Боткинской больницы будет завершен ремонт первого корпуса. Идет реконструкция центра паллиативной медицины. Выполняются ремонтные работы в других медицинских учреждениях», - сказал Бирюков.

В 2020 году порядка 50 лечебных учреждений в Москве отремонтируют по новому стандарту.