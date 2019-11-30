РИАМО - 30 ноя. В Москве проводится проверка после гибели мужчины при пожаре в промзоне на востоке города, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сообщила РИАМО в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«Проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек. По данным следствия, утром 30 ноября 2019 года в нежилом здании по улице Иркутская произошло возгорание. После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины», — сказала Иванова.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар случился по адресу: улица Иркутская, дом 11, корпус два. Горело двухэтажное деревянное здание. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.