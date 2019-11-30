РИАМО - 30 ноя. В Москве туман рассеется через несколько часов, в районе аэропорта Шереметьево он продержится еще 4 часа, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

Ранее из-за тумана в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили и задержали 23 рейса.

«Туман рассеется ближе к вечеру. В северной части Московской области через час-два, в столице и у аэропортов - через 1-4 часа», - сказал синоптик.

Ранее синоптики сообщали, что днем в регионе сохранятся туманы, а вечером через Подмосковье и Москву пройдет холодный фронт, ожидается снег, образуется гололедица.