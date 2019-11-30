РИАМО - 30 ноя. В Москве участок Люблинско-Дмитровской линии метро пройдет под МКАД, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На Люблинско-Дмитровской линии пошел щит в сторону поселка Северный. Сейчас мы дооформляем земельные участки на территории Северного. Занимаемся подготовкой щита для проходки под МКАД, мы будем проходить под МКАД без остановки, без перекрытия», - сказал Хуснуллин.

По его словам, нет сомнений, что ветка будет продлена до поселка Северный.