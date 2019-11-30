РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. Инспекторы ГИБДД Королева рассказали дошкольникам о правилах дорожного движения, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Информационно-профилактическое мероприятие «Дорожная азбука» прошло для воспитанников детского сада №1. Цель данного мероприятия - в игровой форме закрепить знания детей по ПДД, напомнить о необходимости использования световозвращающих элементов.

«Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о возможных последствиях нарушения дорожных правил, об использовании на одежде световозвращающих элементов для того, чтобы водители в темное время суток смогли заметить пешехода», - сказала Еруновская.

Полицейские провели с детьми викторину «Дорожные знаки», направленную на закрепление навыков безопасного поведения юных участников дорожного движения на улице.

Ребята поблагодарили полицейских и пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения.