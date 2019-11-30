РИАМО - 30 ноя. В Москву из Китая привезли тоннелепроходческий щит «Победа» для строительства Большой кольцевой линии метро, всего в строительстве подземки в столице задействованы 32 щита, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«К нам прибыл 10-метровый щит «Победа» из Китая. Мы его привезли, разгрузили, сейчас идет монтаж для его запуска на Большой кольцевой линии. Плюс к нам приехал новый 10-метровый щит из Санкт-Петербурга», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в Москве в строительстве метро задействованы 32 щита, из которых 16 работают постоянно.

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