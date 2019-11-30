РИАМО - 30 ноя. В последний день осени в Московском регионе уже выпало до 9 миллиметров осадков, на севере Подмосковья образовался снежный покров высотой 1-2 сантиметра, в первый день зимы в регионе резко похолодает, сообщается на сайте «Метеовести».

Предстоящей зимой в регионе будет теплая и непостоянная погода, ожидается, что в среднем температура будет превышать норму.

«Последний день календарной осени в Московском регионе ознаменовался сильными осадками, местами выпало до 9 миллиметров небесной влаги и образованием снежного покрова в северной половине области. Его высота составила 1-2 сантиметра», — говорится в сообщении.

Днем в регионе пройдут осадки, образуются туманы, а вечером в столице резко похолодает, температура станет отрицательной, образуется гололедица. В первый день зимы в регионе будет холодно, пройдут кратковременные снегопады. В Москве будет минус 4-2 градуса, в Подмосковье – до минус 6 градусов, на дорогах будет очень скользко.

Пик похолодания придется на 3 декабря. Температура ночью составит минус 6-4 градуса, днем — минус 3-1 градус, температура будет соответствовать норме.

Затем температура начнет повышаться, 5 декабря вернется оттепель – воздух прогреется до плюс 2-4 градусов. Такая теплая погода с дождями и мокрым снегом продержится в Московском регионе как минимум до начала новой недели.