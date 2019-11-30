РИАМО - 30 ноя. Более 2,3 тысячи идей по развитию спорта в столице предложили москвичи в рамках краудсорсинг-проекта «Город спорта», так, было предложено создать единый интернет-портал спортивных событий в городе, всего планируют реализовать 79 идей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Двадцатый краудсорсинг-проект под названием «Город спорта» завершился на площадке crowd.mos.ru. Почти 18 тысяч человек предложили более 2,3 тысячи идей по развитию физической культуры и спорта в столице, приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения. Реализовать планируется 79 идей», — говорится в сообщении.

Было предложено создать единый интернет-портал спортивных событий в Москве, а также открыть секции по подготовке к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» для всех возрастов.

Проект проходил в три этапа - «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Москвичи делились идеями, участвовали в дискуссиях, голосовали за лучшие идеи.

Активнее всего в проекте участвовали жители ВАО, ЮАО и ЮВАО Москвы – по 13% от общего количества. 12% - жители СВАО, по 10% - в ЮЗАО, САО, ЗАО. Еще 8% - СЗАО, 6% - ЦАО, 4% - ТиНАО, 2% - ЗелАО.

Площадка crowd.mos.ru открылась в 2014 году. Технология краудсорсинга позволяет заинтересованным людям высказываться и обсуждать идеи. Предложения, которые получают наибольшую поддержку участников проекта, реализовывают.